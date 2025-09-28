Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Fidan, burada Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de ateşkes olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye dikkat çekti.

Öte yandan Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye davet ettiğini dile getirdi.

ABD'NİN BAYKAR TALEBİ

Bakan Fidan, ABD'nin, Baykar'ın kendi sınırları içinde bir üretim alanı açması ve bu teknolojiden istifade etmesi yönünde talebi olduğunu belirtti. Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, "ABD ile CAATSA sorunu kalkmalı. F-35 için de KAAN'ın motorları için de adım atmaları gerek. KAAN'ın motorunun (General Electric üretimi F110-GE-129 turbofan motor) lisansı durmuş durumda. ABD ile sınırlama olunca bu bizi uluslararası sistemde başka arayışlara itecek" açıklamasında bulundu.

75 ADET GENİŞ GÖVDELİ, 150 ADET DAR GÖVDELİ THY ANLAŞMASI

Bakan Fidan, Türk Hava Yolları'nın 75 adet geniş gövdeli ve 150 adet dar gövdeli uçak satın alması için anlaşma sağlandığını aktardı. Ayrıca ziyaret öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da ABD ile uzun süreli enerji tedariki için anlaşmaya varmış olduğunu da hatırlattı.

