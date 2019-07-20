ABD'nin 'F-35' kararının ardından Türkiye harekete geçiyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığının askıya aldığınının açıklamasının ardından, "Bir kapı kapanırsa kendi kapımızı yaparız. Hızla devam eden Milli Muharip Uçak projemizi daha da hızlandıracağız” açıklamasında bulundu.

Türkiye gazetesinin haberine göre ise savunma sanayii kaynakları askıya alınan F-35 projesinden Türkiye'nin tamamen çıkartılma ihtimaline karşı TFX'in daha erken bir tarihte motor çalıştırabileceğini ifade ediyor. TUSAŞ tarafından tasarım çalışması süren uçağın birebir modeli geçen ay Paris Air Show'da sergilenmişti. F-35'e parça üreten Türk firmalarının da, burada edindiği tecrübeleri TFX'e aktaracağı belirtiliyor. Ankara ayrıca, envanterdeki F-16 ve F-4 uçaklarının da modernizasyon çalışmalarıyla ömrünü uzatmayı hedefliyor.

TUSAŞ/TAI'nin geliştirdiği TFX, Avrupa'nın en iyi savaş uçakları arasına girecek ve kademeli olarak F-16'ların yerini alacak. Türkiye ABD, Rusya ve Çin'den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasındaki yerini alacak. Çift motorlu, radara karşı düşük görünürlüğü olan TFX, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyeti ile de dikkat çekiyor.

MMU SES HIZININ İKİ KATINA ÇIKABİLECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

Çift motorlu olacak MMU’da her motorun itiş gücü 20 bin libreye ulaşacak. Uçak 55 bin feet irtifaya (yaklaşım 18 bin 600 metre) irtifaya çıkabilecek.

YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ VE DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜK

Proje’de yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

DÜNYADA PEK AZ ÜLKENİN CESARET EDEBİLECEĞİ MEGA PROJE

MMU Projesi kapsamında, temelde iki ana eksende kazanım sağlanmasının hedeflendiğini belirten TUSAŞ, sitesinde bu iki kazanımı şöyle açıklıyor:

Birincisi, Dünya’da pek az ülkenin gerçekleştirmeye cesaret edebileceği ve mega Proje olarak da adlandırabileceğimiz bu büyüklükteki bir projenin ihtiyaç duyacağı her türlü disiplinde yüksek sayıdaki nitelikli insan kaynağının edinilmesi, yetiştirilmesi ve geliştirilmesi böylelikle teknik açıdan ülkemizin en zorlu projelerinden biri olan MMU için nitelikli insan kaynağından azami ölçüde yararlanılması,

İkincisi, 2030’lu yıllarda ülkemizin savunmasında kullanılmak üzere, geleceğin harekat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, uluslararası standartlara uygun tasarlanmış ve üretilmiş, harekât bağımsızlığını sağlayacak, üstün bir muharip uçak sistemi için gerekli her türlü altyapının oluşturulması.

TUSAş ayrıca, "Ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük ve zorlu Ar-Ge projesi olan MMU Projesi, uzun soluklu, yoğun ve özverili bir çalışma ile mühendislik alanında en zor problemlerin çözülmesini gerektiren, içinde yer alacak tüm paydaşları teknolojik olarak sınıf atlatarak dünya ile yarışacak bir seviyeye taşıyacaktır." ifadelerine yer veriyor.