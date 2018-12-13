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ABD’nin Fırat’ın doğusundaki üslerini boşaltmaya başladığı ileri sürüldü

Başkan Erdoğan’ın 'Birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna operasyon başlayacak' açıklaması sonrası ABD’nin Fırat’ın doğusundaki üslerini boşaltmaya başladığı iddia edildi.

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Başkan Erdoğan’ın "Birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna operasyon başlayacak" sözü sonrası sınırın diğer tarafında önemli gelişmeler yaşandı. Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'li teröristleri korku sardı.
 
ÖSO BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT BEKLİYOR
 
Başkan Erdoğan’ın harekata ilişkin açıklamalarından saatler sonra Özgür Suriye Ordusu komutanları bir toplantı gerçekleşti. Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekata ilişkin nasıl bir sürecin izleneceğine yönelik görüşlerini ortaya koyan ÖSO komutanları Başkan Erdoğan ve TSK’dan harekat ile ilgili gelecek talimatı beklemeye başladı.
 
ABD BÖLGEDEKİ ÜSLERİNİ BOŞALTIYOR
 
A Haber muhabirinin yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre ABD’nin Fırat’ın doğusundaki üslerinde bir taşınma söz konusu olduğu bildirildi. 
 
SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
 
Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen aralarında obüs ve zırhlı araçların da bulunduğu 18 araçlık konvoy, dün akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoydaki araçların, Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

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