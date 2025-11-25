İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Kasım 2025 Salı
Güncel

ABD'nin ilk durağı Türkiye: İkili ilişkiler ve bölgesel diplomasi masada

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas, 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Rigas'ın programında İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü etkinliği, ikili görüşmeler yer alıyor.

25 Kasım 2025 Salı 21:02
ABD'nin ilk durağı Türkiye: İkili ilişkiler ve bölgesel diplomasi masada
Rigas, Türkiye'de düzenlenecek "İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü" programında ABD heyetine başkanlık edecek.

"ABD-Türkiye ikili ilişkilerini ilerletmek" amacıyla Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak olan Rigas, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek.

Rigas, daha sonra Bağdat'a hareket ederek Iraklı yetkililerle görüşecek, burada ABD diplomatik tesislerini ziyaret edecek ve Erbil'deki yeni başkonsolosluğun açılışını yapacak.

Ayrıca Rigas, İsrailli yetkililerle de bir araya gelecek.

