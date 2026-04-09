  • ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Bakan Şeybani ile görüştü: Suriye'nin hikayesi diğerlerinden ayrışıyor
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile bir araya gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 'Bölgenin büyük bir kısmının belirsizliklerle tanımlandığı bir anda, Suriye'nin hikayesi diğerlerinden ayrışıyor. Başkan Trump, erken dönemde Suriye'nin yönetilmesi gereken bir sorun değil, yakalanması gereken bir fırsat olduğunu fark etti' dedi.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'yi ağırlamaktan onur duydum. Bölgenin büyük bir kısmının belirsizliklerle tanımlandığı bir anda, Suriye'nin hikayesi diğerlerinden ayrışıyor. Başkan Trump, erken dönemde Suriye'nin yönetilmesi gereken bir sorun değil, yakalanması gereken bir fırsat olduğunu fark etti. Gelişen olaylar tesadüfi değil bu, güçlü liderlik, cesur bölgesel yeniden hizalama, olay odaklı diplomasi ve geleneksel olarak göz ardı edilen türden alışılmadık bir yaklaşımın sonucudur" ifadelerini kullandı.

