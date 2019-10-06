ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden FETÖ'cü Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli hakkındaki çirkin paylaşımına skandal destek
ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü firarilerden Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki çirkin paylaşımını Twitter'da beğendi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu paylaşım ABD'nin FETÖ'ye verdiği skandal desteği bir kez daha gündeme getirdi.
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi.
BAHÇELİ HAKKINDA ÇİRKİN TWEET
FETÖ'cü Ergun Babahan, skandal paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün öne çıkan isimlerinden Ergun Babahan 20 Temmuz 2016 Cumartesi günü Bodrum'dan gemiyle yurt dışına kaçmıştı.
MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN SKANDAL PAYLAŞIMA YANIT!
''ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twetini beğendi.'' ifadelerini kullanan Büyükataman, ''12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir.'' dedi.
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