İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD'nin uçak gemisi kararının ardından Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi
Güncel

ABD'nin uçak gemisi kararının ardından Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi

Türk Deniz Kuvvetleri NAVTEX mesajı yayımlayarak Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacağını duyurdu. Kararın ABD'nin Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini göndereceğini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

15 Ekim 2023 Pazar 17:08 - Güncelleme:
ABD'nin uçak gemisi kararının ardından Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi
ABONE OL

ABD'nin Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemiyi gönderme kararı almasının ardından Türkiye'den dikkat çeken bir hamle geldi. Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu.

ABD'NİN UÇAK GEMİSİ KARARININ ARDINDAN TÜRKİYE'DEN NAVTEX HAMLESİ

Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu. 13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ABD, DOĞU AKDENİZ'E 2. UÇAK GEMİSİNİ GÖNDERİYOR

ABD Merkez Komutanlığı, USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu. Daha önce de bölgeye USS Gerald R. Ford gemisini gönderen ABD, böylelikle bölgede ikinci uçak gemisini konuşlandırmış olacak.

AKSAZ'DA HAVA SAVUNMA ATIŞLARI

Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza bağlı 6'ncı Deniz Hava Savunma Tabur Komutanlığı tarafından "Hava Savunma ve Suüstü Atışları" icra edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.