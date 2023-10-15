ABD'nin uçak gemisi kararının ardından Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi

ABD'nin Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemiyi gönderme kararı almasının ardından Türkiye'den dikkat çeken bir hamle geldi. Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu.

ABD'NİN UÇAK GEMİSİ KARARININ ARDINDAN TÜRKİYE'DEN NAVTEX HAMLESİ

Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu. 13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ABD, DOĞU AKDENİZ'E 2. UÇAK GEMİSİNİ GÖNDERİYOR



ABD Merkez Komutanlığı, USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu. Daha önce de bölgeye USS Gerald R. Ford gemisini gönderen ABD, böylelikle bölgede ikinci uçak gemisini konuşlandırmış olacak.

AKSAZ'DA HAVA SAVUNMA ATIŞLARI



Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza bağlı 6'ncı Deniz Hava Savunma Tabur Komutanlığı tarafından "Hava Savunma ve Suüstü Atışları" icra edildi.