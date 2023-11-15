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ABD'nin Utah eyaletinde uçak kazası

ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City'de küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 11:22 - Güncelleme:
ABD'nin Utah eyaletinde uçak kazası
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Utah'da polis yetkilisi Spencer Cannon, kazaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Cannon, uçağın Salk Lake City'de bulunan kısmen karla kaplı, engebeli ve ağaçlık bir alana henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü kaydetti.

Kazaya ilişkin ihbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirten Cannon, ekiplerin uçağın enkazına ulaştıklarında mürettebattan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, uçaktaki üçüncü kişinin de yaralandığını tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

Cannon, bilinci açık olan yaralının arama kurtarma ekiplerince hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Uçakta bulunanların kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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