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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake: Amerikan halkını Türkiye'de temsil etmekten gurur duyuyorum

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 11:48 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:50
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Beraberinde eşi Cheryl Flake ve büyükelçilik çalışanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret eden Flake, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Flake, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Flake, deftere şunları yazdı:

"Türk milletine ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Atatürk'ün ardında bıraktığı miras dünya genelinde birçok insana esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Yarattığı etki ise unutulmayacaktır. Başkan Biden'ı ve Amerikan halkını Türkiye'de temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkelerimiz arasında daha güçlü ilişkiler ve bağlar kurmak için sabırsızlanıyorum."

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