ABD’nin Irak üzerinden TIR'lar ile gönderdiği zırhlı kulübeler, Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan PKK/PYD’nin denetimindeki Resulayn ilçesine ulaştı. Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere bu zırhlı kulübeler yerleştiriliyor. PKK/PYD’li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü.

Aynı gün güvenli bölge çalışmalarına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Thomas Bergeson, temaslarda bulunurken, bir taraftan sınırın karşısındaki görüntüler ABD'nin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.