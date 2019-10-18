ABD-Türkiye anlaşması sonrası Prof. Dr. Gülnur Aybet'in 2018 yılındaki bu sözleri gündem oldu
Türkiye-ABD anlaşması sonrası Türkiye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet'in 2018 yılındaki bu görüntüleri konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, 2018 yılında İngiliz haber kanalı BBC'de katıldığı HARDtalk programında sunucu Stephen Sackur ile Suriye konusunu tartışırken Türkiye'nin bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğinin ısrarla altını çizmişti. Sunucunun tüm baskılarına rağmen kararlılığından ödün vermeyen Aybet, ABD'nin isterse bu konuda Türkiye ile iş birliği yapabileceğini belirtmişti. Aybet, sunucunun 'Eğer istemezlerse?' sorusuna 'Sonunda isteyeceklerini düşünüyorum' cevabını vermişti.
Bu gelişmeden sonra, Gülnur Aybet'in 2018 yılındaki kararlı söylemi sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan konu oldu.
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