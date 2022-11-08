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Abdülhamid Han gemisi Taşucu açıklarına demirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos 2022 tarihinde ilk görev yeri Antalya Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı açıklarında demirledi.

IHA8 Kasım 2022 Salı 15:51 - Güncelleme:
Abdülhamid Han gemisi Taşucu açıklarına demirledi
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Abdülhamid Han sondaj gemisinin 1 ay Taşucu açıklarında demirleyeceği öğrenildi.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta Mersin'in Taşucu Limanı'nda yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanmış, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katmıştı.

Filonun en güçlüsü olan Abdülhamid Han, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında. Geminin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için yeni Navtex ilan edilmişti.

Dünyada sayılı sondaj gemileri arasında yer alan Abdülhamid Han 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 112 metre yüksekliğe sahip. 200 mürettebatlı gemi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

  • Abdülhamid Han gemisi
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