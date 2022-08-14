''Abdülhamid Han'' komşuyu çaresiz bıraktı: ABD'den medet umuyoruz

Temmuz ayının ortalarında sefere çıkacağı duyurulan Türkiye'nin Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Abdülhamid Han'ın görev yeri belli olmasına rağmen gemi halen Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

YUNANİSTAN'DA ABDÜLHAMİD HAN ENDİŞESİ

Geminin olası sefer rotası ile ilgili çeşitli senaryolar ortaya koyan Yunanistan, uzun bir süre Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edebileceğini iddia etmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini açıklamasının ardından da endişeleri dinmeyen ülkenin gazetesi Ta Nea "Gardımızı indirip Ege'de bir yaz rahatlığına mı girelim? Mümkün değil" dedi.

YUNANİSTAN ABD'DEN MEDET UMUYOR!

Gazete, bu durum karşısında ABD'den medet umduklarını dile getirdi. 15 Ağustos, yani yarın sıcak bir durumun yaşanmasından endişelenildiğini belirten Ta Nea, bu durumla ilgili Pentagon'un da alarmda olduğunu iddia etti. Ayrıca Ulusal Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un başbakanı temsilen Tinos'ta olacağı, ancak diğer görevlilerinin tamamının ofis ve orduda yüksek alarmda olacağı ifade edildi.

YUNANİSTAN'DAN EVROS İDDİASI

Gazete, Başkan Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini söylemesinden önce Bakanlık'ın 4 olası senaryo üzerinde durduğunu ifade etti. Daha önce genellikle 3 senaryo üzerinde duran Yunanistan'ın yeni bir alan daha belirtmiş olması dikkat çekti. Gazetenin iddiasına göre, Türkiye, Yunanistan üzerinden ülkeden kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabilir.

Öte yandan haberin sonundaysa Yunanistan'ın 'Türkiye'yi suçlayabilmek için' her şeyi hukuk çerçevesinde yapacağına dikkat çekildi.

