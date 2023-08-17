Yunanistan, Abdülhamid Han'ı son dönemlerde gündeminden düşürmüyor. Sabah'ın haberine göre, Abdülhamid Han'ın rotasını mercek altına aldıklarını açık açık yazan Yunan basını 2 detaya dikkat çekti.

Yunan basını, Abdülhamid Han'ın çıkışının Türkiye Yunanistan ilişkilerine nasıl etki edeceğini gündemine taşıdı. Abdülhamid Han'ın belirlenen sondaj noktasının Türkiye 'Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)' içinde yer aldığını yazan in.gr bölgenin Yunanistan sınırlarına yakın olduğunu iddia etti.

Şubat ayına kadar bir NAVTEX yayınlandığı ifade edilen haberde, bölgenin Yunanistan ve Kıbrıs'a birkaç mil mesafede olduğu belirtildi.

Son dönemlerde Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin olumlu bir atmosferde seyrettiği yazılan haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdülhamid Han hamlesinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına ve bölgesel bir güç olarak genel stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi. Özellikle İsrail ve Mısır ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin sondaj kulesini isterse Kıbrıs MEB'ine yönlendirebileceği iddia edilen haberde, bu hamlenin New York'taki BM Genel Kurulu toplantısından yaklaşık bir ay önce gerçekleşmesi ile zamanlamasının da dikkat çektiği belirtildi.