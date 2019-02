Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu: Her dediğine ailecek katılıyoruz Sultan 2’inci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, yeğeni Nilhan Osmanoğlu’nun İsmet İnönü ile ilgili açıklamalarına katıldıklarını belirterek eleştirenlere sert tepki gösterdi. Osmanoğlu, “Nilhan Osmanoğlu benim yeğenim, yeğenimden daha çok kızımdır, onun her dediğine biz ailecek katılıyoruz. Maalesef ki bir hanımefendiye, bir sultana saldırı oldu. Tabi ki yapılan saldırıları biz yakıştıramıyoruz. Hakiki bir Türk nesili hiçbir şekilde böyle bir yara veremez. Herkesi saygıya devam ediyorum” dedi. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “Nilhan Osmanoğlu’nun her dediğine ailecek katılıyoruz”