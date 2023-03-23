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Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Yeniden Refah Partisi Kurucusu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Cumhur ittifakını desteklemek üzere, partisindeki görevlerinden istifa etti.

23 Mart 2023 Perşembe 13:00 - Güncelleme:
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
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Yeniden Refah Partisi kurucu isimlerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, partisinden istifa etti. Osmanoğlu, seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi kurucu isimlerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Osmanoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 seçimlerinde OSMANOĞLU ailesi olarak Cumhur ittifakını desteklemek üzere, Hanedan Reisi Harun Abdülkerim OSMANOĞLU efendinin müsadeleri ve Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan beyin bilgisi dahilinde Yeniden Refah Partisi görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım..." ifadelerini kullandı.

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