Abdülhamid Han sondaj gemisi nerede yapıldı? İşte Abdülhamid Han sondaj gemisi özellikleri

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve başlıyor. Türkiye'nin hidrokarbon arayan 4. gemisi olacak Abdülhamid Han; Fatih, Yavuz ve Kanuni'den sonra filoya katılarak Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına dahil olacak. Peki Abdülhamid Han sondaj gemisi nerede yapıldı, özellikleri neler? İşte Abdülhamid Han sondaj gemisinin teknik ve fiziki özellikleri...

Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma gemileri arasına bir yenisi katıldı. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle öne çıkan Abdülhamid Han sondaj gemisi, hidrokarbon arayan filonun en büyüyü olacak.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ

7. nesil teknolojiye sahip olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Türkiye'nin Enerji arayışına katkıda bulunacak.

Abdülhamid Han sondaj gemisi; 200 mürettebatı bünyesinde barındırarak 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. İçinde helikopter pisti de bulunan gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkat çekiyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip olan Abdülhamid Han sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 62 bin groston ağırlığında.

Abdülhamid Han, önceki adıyla Cobalt Explorer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu bir ultra derin su sondaj gemisi olarak üretildi.

Dördüncü sondaj gemimiz olan Abdülhamid Han, bugün ilk sondajı için demir alacak.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ NEREDE YAPILDI?

Abdülhamid Han sondaj gemisi Güney Kore'deki Okpo Limanı'nda yapıldı.

Sondaj gemisi ilk olarak 2013'te ABD'li sondaj şirketi Vantage Drilling tarafından sipariş edilmiş ve Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering tarafından Güney Kore'deki Okpo tersanesinde Cobalt Explorer adıyla inşa edilmeye başlanmıştı. Ancak Vantage Drilling 2015'te gemi sözleşmesini iptal etti.

Mayıs 2019'da uluslararası Northern Drilling şirketi gemiyi satın aldı ve geminin adını West Cobalt olarak değiştirdi ancak bu sözleşme de Ekim 2019'da sonlandırıldı.

Gemi, Kasım 2021'de TPAO tarafından Daewoo'dan 180 milyon Amerikan doları karşılığında satın alındı ve Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yolculuğa başlayan gemi, 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu NATO Limanı'na vardı.

Geminin adı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Abdülhamid Han' olarak değiştirildi.

TÜRKİYE'NİN 4. SONDAJ GEMİSİ

Türkiye'nin sondaj gemilerinin sayısı, Abdülhamid Han ile birlikte 4'e çıktı.

Diğer üç sondaj gemisi ise; Fatih, Yavuz ve Kanuni'dir. Öte yandan iki sismik araştırma gemisi olan Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis de çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve 2,5 aydır bakımları yapılan gemiye 'Abdülhamid Han' adını vermişti.

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen törenle görevine başladı.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak.

HİDROKARBON NEDİR?

Doğada sıvı yakıtlar olarak bilinen benzin, LPG ve motorin gibi maddeleri ifade eden hidrokarbon, petrol ürünlerinin üretiminde kullanılıyor. Kimyasal olarak hidrojen ve karbon atomlarının birleşiminden oluşan hidrokarbonlar, organik bileşik sınıflarına aittir.