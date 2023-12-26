''Abdullah Öcalan lehine slogan atanlara müdahale edilmedi'' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak Gemlik meydanında yürüyenlere yetkililer müdahale etmedi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Görüntüleri güncel olmadığı ve 18 Kasım 2023 tarihinde Van'da kaydedildiği belirtilen açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin güncel olmadığı, 18 Kasım 2023 tarihinde Van'da kaydedildiği tespit edilmiştir. Van ilimizde ilgili tarihte terör örgütü lehine slogan atan 32 kişi gözaltına alınmıştır. Bursa ili ve Gemlik ilçesinde böyle bir yürüyüş gerçekleşmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.