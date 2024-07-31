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Güncel

Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla vurarak öldürdü!

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 23:09 - Güncelleme:
Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla vurarak öldürdü!
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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA REHİN ALDI!

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI!

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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