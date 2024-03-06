İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2024 Çarşamba / 26 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,7352
  • EURO
    34,6551
  • ALTIN
    2183.67
  • BIST100
    8745.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 5 zanlı yakalandı
Güncel

Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 5 zanlı yakalandı

Bayrampaşa'da kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 5 zanlı yakalandı
ABONE OL

İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

Zanlıların eski Galatasaray Kulübü yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefon numarasını kopyaladıkları ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi.

Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- ALBAYRAK'TAN "TEŞEKKÜR" PAYLAŞIMI

Öte yandan, telefon numarası kopyalanan iş insanı Albayrak, sosyal medya hesabından polislere teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Kişisel numaramı kopyalayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan suç örgütünü kısa sürede yakalayan başta İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürümüz Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Dolandırıcılık Büro Amirliği personeline teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.