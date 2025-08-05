İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6724
  • EURO
    46,9866
  • ALTIN
    4406.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu! Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
Güncel

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi

İçişleri Bakanlığı, hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini bildirdi.

AA5 Ağustos 2025 Salı 15:30 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak "konutu terk etmeme" koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10 Temmuz'da Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Kanun'un 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Temmuz 2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

CHP'li Tutdere görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.