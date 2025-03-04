ABD'ye 20 bin düzensiz göçmen sokan 2 elebaşı için karar

ABD'nin Los Angeles kentinde yetkililer, 2019-2024 yıllarında yaklaşık 20 bin düzensiz göçmeni Guatemala'dan ABD'ye getirmekle ve bu kişilerin her birinden ülkeye girişleri için 18 bin dolar ücret almakla suçlanan suç örgütünün 4 üyesine ilişkin açıklama yaptı.

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla 28 Şubat'ta gözaltına alınan 2 kişinin, haklarındaki iddiaları reddettiğini belirten yetkililer, "Turko" lakaplı örgüt lideri Eduardo Domingo Renoj-Matul ve Cristobal Mejia-Chaj'ın, nisanda yapılacak duruşmaya kadar tutuklu yargılanmalarına karar verildiğini bildirdi.

Diğer iki sanıktan Helmer Obispo-Hernandez'in "kaçak" olarak arandığını aktaran yetkililer, Kasım 2023'te ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 düzensiz göçmenin ölümünden sorumlu olduğu değerlendirilen Jose Paxtor-Oxlaj isimli bir diğer zanlının ise gözaltında olduğunu kaydetti.

Yetkililer, hazırlanan iddianamenin ve söz konusu tutuklamaların "ülkenin en büyük ve en tehlikeli kaçakçılık örgütlerinden birini çökerttiğini" ifade etti.

İddianamede ayrıca, Guatemala'dan ABD'ye insan kaçakçılığı faaliyetleri yürüten suç örgütü üyelerinin ülkede yasa dışı yollardan bulundukları belirtildi.