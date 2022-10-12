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ABD'ye davet edilmeyen TELE1 ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Hiçbir yöneticiden randevu alamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TELE1 kanalından kimseyi ABD gezisine davet etmediği ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren TELE1, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, sözde teknolojiye yönelik olan gezinin perde arkasının öyle olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir yöneticiden randevu alamadığını söyledi.

Yeni Şafak12 Ekim 2022 Çarşamba 11:43 - Güncelleme:
ABD'ye davet edilmeyen TELE1 ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Hiçbir yöneticiden randevu alamadı
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CHP tarafından fonlandığı bilinen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın olan TELE1'den kimsenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine davet edilmediği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun uçağında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV'de program yapan İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Açık Alan Derneği'nin başında bulunan ve Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo yer aldı.

'GEZİNİN PERDE ARKASI BAŞKA'

Bu duruma tepki gösteren TELE1 gezinin tam bir fiyaskoya dönüştüğünü aktardı. Yeni Şafak'ın haberine göre, TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, gezinin teknolojiye yönelik olduğunu ancak işin perde arkasının öyle olmadığını ifade etti.

'SANDERS BİLE GÖRÜŞMEDİ'

Polat'ın iddiasına göre Kılıçdaroğlu bir takım isimlerden randevu talep etti ancak reddedildi. Bunlardan bir tanesi de Demokrat Parti'li Bernie Sanders. Son dönemde popülerliğini yitirmiş bir isim olan Sanders'ın bile Kılıçdaroğlu ile görüşmediğine dikkat çekti.

OBAMA'DAN RANDEVU İSTENDİ: REDDEDİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun programının stratejik hatalarla dolu olduğunu söyleyen Yılmaz Polat, randevu talep edilen isimlerden birinin eski ABD Başkanı Barack Obama olduğunu ancak talebin geri çevrildiğini dile getirdi.

Polat, Kılıçdaroğlu'nun yönetim kademesiyle görüşmesi gerektiğini, 'ben geliyorum' mesajı vermesi gerektiğini ancak aday bile değilken bu gezinin tarihinin erken olduğunu söyledi.

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