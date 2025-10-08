İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

''ABD'ye devredilecek'' yalanı çöktü! Keşfe yerli ve milli imkanlarla devam

'Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği' iddialarına İletişim Merkezi'nden yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konu ile ilgili endüstriyel üretim hazırlıklarının Türkiye'nin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürdüğünü vurguladı.

8 Ekim 2025 Çarşamba 12:49
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddialar tamamen asılsız olduğunu bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir. Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir, endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürmektedir. Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

