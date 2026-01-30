İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'ye mesajı Türkiye'den verdi: Müzakereye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 'Bölgemizdeki güvenliği, istikrarı ve barışı bozacak her türlü eyleme karşıyız, Amerika müzakerelerde hiçbir zaman sadık olmamıştır, buna rağmen İran bütün diplomatik süreçlere hazırdır. ABD tehditleri bir kenara bırakıp adil müzakere etmeli.' dedi.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 14:44 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'ye mesajı Türkiye'den verdi: Müzakereye hazırız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ortak basın toplantısı düzenledi.

Arakçi'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* İran dikteyi kabul etmez. ABD iyi niyet göstermiyor, İran diplomatik süreçlere hazır.

* İran ve Türkiye zor günlerde hep birbirlerinin yanında olan iki dost komşu ülkedir. Türk makamları her zaman yanımızda oldu.

* İsrail rejimi çeşitli komplolarla bölgedeki ülkeleri savaş sürecine sokarak kendi emellerine ulaşmak istiyor.

* ABD müzakerelerde hiç bir zaman iyi niyet göstermemiştir. İran hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmamıştır. Bizim nükleer çalışmalarımız barışçıldır.

