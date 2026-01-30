Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ortak basın toplantısı düzenledi.

* İran dikteyi kabul etmez. ABD iyi niyet göstermiyor, İran diplomatik süreçlere hazır.

* İran ve Türkiye zor günlerde hep birbirlerinin yanında olan iki dost komşu ülkedir. Türk makamları her zaman yanımızda oldu.

* İsrail rejimi çeşitli komplolarla bölgedeki ülkeleri savaş sürecine sokarak kendi emellerine ulaşmak istiyor.

* ABD müzakerelerde hiç bir zaman iyi niyet göstermemiştir. İran hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmamıştır. Bizim nükleer çalışmalarımız barışçıldır.