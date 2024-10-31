İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2488
  • EURO
    37,3246
  • ALTIN
    3057.1
  • BIST100
    8972
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Abimi ölü buldum'' demişti... Vahşeti itiraf etti
Güncel

''Abimi ölü buldum'' demişti... Vahşeti itiraf etti

Bahçelievler'de abisini evde ölü bulduğunu söyleyerek polise ihbarda bulunan Harun Can emniyetteki sorgusunda abisini miras yüzünden çekiçle öldürdüğünü itiraf etti. Can çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA31 Ekim 2024 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
''Abimi ölü buldum'' demişti... Vahşeti itiraf etti
ABONE OL

Olay, Çobançeşme Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki dairede 27 Ekim Pazar günü meydana geldi. Harun Can (39) sabah saatlerinde polis merkezine giderek aynı evde yaşadığı abisi Kenan Can'ı (45) ölü olarak bulduğunu söyledi.

Olay yerine giden polis ekipleri odasında hareketsiz yatan Kenan Can'ın öldüğünü ve kafasında darbe izleri olduğunu fark etti. Harun Can, polis sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Harun Can, abisini çekiçle kafasına vurarak öldürdüğünü ve cinayeti de Kayseri'deki babalarında kalan tarla yüzünden işlediğini itiraf etti.

Miras yüzünden abisinin kafasına vurarak öldüren Harun Can çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.