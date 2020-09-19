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Abla, anne babasını odaya kilitleyen 30 yaşındaki kardeşini tüfekle vurdu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir abla, anne ve babasını odaya kilitlediği için tartıştığı erkek kardeşini tüfekle öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA19 Eylül 2020 Cumartesi 11:51 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:14
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Alınan bilgiye göre, olay Cihatlı Köyü’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Anne babasını odaya kilitleyen kardeşi Hasan Ali Y. (30) ile ablası Gülderen Y (40) arasında tartışma çıktı. Öfkeli abla evde bulunan tüfekle kardeşinin göğsüne ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Ali Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özkardeşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen abla Gülderen Y.’yi gözaltına alırken, acılı anne baba da ifadelerine başvurulmakı üzere jandarma karakoluna götürdü.

Jandarma ekipleri mahalle etrafında güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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