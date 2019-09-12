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Ablasını bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ablasını evde bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli yakalandı.

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Fatih Mahallesi 73112 Sokak'ta bulunan üç katlı müstakil evin ikinci katında bir kişinin bıçaklandığı ihbarını alan polis ve 112 Acil Servis ekipleri adrese gitti.

Sağlık görevlileri, eve girdiklerinde Sultan B'yi (35) yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

Kadının kardeşi zanlı Ali B. (25), ekiplerin çalışması sonucu olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir oduncuda olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandı.

Şüphelinin bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında salıverildiği, ablasını ise hırsız sandığı için bıçakladığını söylediği iddia edildi.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ev sahibi Zübeyde Tultar, olay yerinde gözyaşı dökerek gazetecilere yaptığı açıklamada, maktulün annesi ve erkek kardeşiyle yaşadığını, evi de birkaç ay önce kiraladıklarını belirtti.

Öldürülen kadının erkek kardeşiyle kapıda karşılaştığını aktaran Tultar, "Ablasıyla kavga ettiğini söyleyip ambulans çağırmamı istedi. Ben de kaynımla birlikte evi kontrol ettim. Bu sırada Sultan'ı yerde yaralı halde gördük." ifadesini kullandı.

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