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  • Ablasını bıçaklayıp gözyaşı döktü, öperek özür diledi! Henüz 4 yaşında
Güncel

Ablasını bıçaklayıp gözyaşı döktü, öperek özür diledi! Henüz 4 yaşında

Bursa'da 4 yaşında Gönül adlı bir çocuk, 11 yaşındaki ablasını oyun oynarken mutfaktan aldığı bıçakla iki yerinden yaraladı. Gönül daha sonra ablasının halini görünce gözyaşlarını tutamadı, öperek özür diledi.

İHA13 Şubat 2024 Salı 00:28 - Güncelleme:
Ablasını bıçaklayıp gözyaşı döktü, öperek özür diledi! Henüz 4 yaşında
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Gönül, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı.

Olay saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'taki bir evde meydana geldi.

4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki Elif K., 4 yaşında kardeşi Gönül ile evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden Gönül, aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.

TEDAVİYE ALINDI

Eve gelen anne Cansu K., kanlar içinde kalan kızını görünce şoke oldu. Anne yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.

ÖPEREK ÖZÜR DİLEDİ

Ablasını gören Gönül, önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi.

Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı." dedi.

Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi.

Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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