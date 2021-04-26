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Ablasının cenazesine giderken otomobille ağaca çarpan adam yaralandı, eşi öldü

Adana'da ablasının cenazesine giderken, otomobille ağaca çarpan Abdullah Dalkır (73) yaralandı, eşi Meryem Dalkır (72) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA26 Nisan 2021 Pazartesi 15:58 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:58
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Abdullah Dalkır, gece ablasının ölüm haberini aldıktan sonra eşi Meryem Dalkır ile cenaze için Adana'dan Kozan'a doğru 01 CAV 40 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Kozan- Mahyalar yolunun Çokdöken mevkisinde, sabah saatlerinde, Dalkır'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta Dalkır çifti, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ile Cankur ekipleri sevk edildi. Cankur ekibi, yaptıkları çalışmayla çifti sıkıştığı araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Dalkır çifti, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Meryem Dalkır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Dalkır'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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