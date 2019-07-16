Türkiye'den AB'ye yaptırım tepkisi

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'AB'nin aldığı kararlar Doğu Akdeniz'deki kararlılığımızı etkilemeyecek'

Dışişleri Bakanlığı, 'AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek.' açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, "AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek." dedi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Ülkemiz, kendi haklarını ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya devam edecek, bu yöndeki faaliyetlerini daha da artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

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