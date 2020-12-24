İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2020 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6417
  • EURO
    9,3394
  • ALTIN
    460.839
  • BIST100
    1417.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AB'nin Türkiye kararı öncesi harekete geçtiler! Komşu üzerinden kara propaganda
Güncel

AB'nin Türkiye kararı öncesi harekete geçtiler! Komşu üzerinden kara propaganda

AB'nin Mart ayındaki Türkiye kararı öncesi, komşu Bulgaristan üzerinden ülkemiz aleyhine kara propagandalar başladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 08:31 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 08:31
ABONE OL

Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayında Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin nihai kararını vereceğini açıklamasının ardından Türkiye'ye aleyhinde yalan haber mekanizması devreye girdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara karşı çıkan Bulgaristan üzerinden kara propaganda kurgulanmaya başlandı. AB haberleriyle ön plana çıkan EURACTIV’DE Krassen Nikolov imzasıyla yayınlanan “Erdoğan, uzmanlara göre Bulgaristan’ın siyasetine açıkça müdahale ediyor” başlıklı yazıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bulgaristan’da muhalefet partisi olan ve Türklerin genel olarak oy verdiği Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne destek vererek “Bulgaristan’ın iç işlerine karıştığı” öne sürüldü. Yazıda ayrıca Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un “AB’de Erdoğan’ı temsil eder hale geldiği” belirtildi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.