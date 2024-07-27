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Abramoviç, Marmaris'i çok sevdi! Lüks yatı 'Eclipse' 2 yıldır aynı yerde

İngiltere'nin ünlü futbol takımlarından Chelsea'nin eski patronu Roman Abramoviç'in lüks yatı 'Eclipse', Marmaris ilçesindeki marinada 2 yıl 4 aydır demirli bulunuyor.

DHA27 Temmuz 2024 Cumartesi 16:45 - Güncelleme:
Abramoviç, Marmaris'i çok sevdi! Lüks yatı 'Eclipse' 2 yıldır aynı yerde
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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın ardından Marmaris'e gelen Rus milyarder Abramoviç'in yatı 'Eclipse', 2 yıl 4 aydır demirli bulunuyor. Lüks yatın ne zamana kadar Marmaris'te kalacağı ise bilinmiyor.

Abramoviç'in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı 'Eclipse', 2022 yılının mart ayında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris'e geldi.

Yalancıboğaz'daki özel bir marinada 2 yıl 4 aydır demirli bulunan ve 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve 2 mini denizaltısı bulunan lüks yatın ne zamana kadar Marmaris'te kalacağı ise bilinmiyor.

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