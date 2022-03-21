İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2022 Pazartesi / 18 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8495
  • EURO
    16,4324
  • ALTIN
    918.009
  • BIST100
    2170.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında
Güncel

Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında

İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına geldi.

DHA21 Mart 2022 Pazartesi 12:01 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:01
ABONE OL

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi. Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta; İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramoviç'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.