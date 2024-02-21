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  • ABTTF Başkanı Habipoğlu'dan Yunan vekile tepki: Stilyanidis azınlıkla ilgili gerçekleri çarpıttı
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ABTTF Başkanı Habipoğlu'dan Yunan vekile tepki: Stilyanidis azınlıkla ilgili gerçekleri çarpıttı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlıkla ilgili gerçekleri çarpıttığı ve azınlığın haklarını görmezden geldiği gerekçesiyle Yeni Demokrasi Partisi (ND) Rodop Milletvekili Evripidis Stilyanidis'e tepki gösterdi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
ABTTF Başkanı Habipoğlu'dan Yunan vekile tepki: Stilyanidis azınlıkla ilgili gerçekleri çarpıttı
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Habipoğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, Stilyanidis'in, Batı Trakya'daki Türk azınlık ile ilgili gerçekleri çarpıttığını ve azınlığın hak, eğitim ve dini özerkliğinin yıllardır sistematik olarak ihlal edilmesini görmezden geldiğini vurguladı.

Rodop ilinde nüfusun çoğunluğunun Türklerden oluştuğunu belirten Habipoğlu, "Buna rağmen 25 devlet ortaokulu ve lisesine karşılık sadece bir tane Türk azınlık ortaokulu ve lisesi bulunduğunu Stilyanidis'in kendisi de çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Habipoğlu, İskeçe ilindeki tek Türk azınlık ortaokulu ve lisesindeki bina sorunu ve ikili eğitim dayatmasının devam ettiğini kaydetti.

Batı Trakya'daki Türklerin haklarının yok sayıldığını vurgulayan Habipoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitim özerkliğimize aykırı şekilde ilkokullarımız her yıl birer birer kapatılıyor, iki dilli azınlık anaokulları talebimiz yıllardır yok sayılıyor. 2003 yılında 226 ilkokulumuz varken 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında bu sayı 90'a düşmüş durumda. Rodop ve İskeçe illerinde 141 devlet anaokulu varken tek bir Türk azınlık anaokulu yok. Bu gerçekler ortadayken Stilyanidis, toplumumuz ve Batı Trakya'ya dair yaratmaya çalıştığı algıya yalnız kendisi inanmaya devam etsin."

Rodop Milletvekili Evripidis Stilyanidis, Gümülcine'deki Celal Bayar Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin "eğitim özgürlüğüne saygıyı simgelediğini" ifade etmişti.

  • Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
  • Evripidis Stilyanidis
  • Yunanistan

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