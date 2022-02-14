İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6103
  • EURO
    15,3843
  • ALTIN
    817.688
  • BIST100
    2001.94
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı
Güncel

Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 21:51 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 21:51
ABONE OL

Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Abu Dabi'de, kentin sembol binaları Türk bayrağı görseliyle ışıklandırıldı.

Ayrıca Abu Dabi Emirlik Sarayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Emirates Palace da Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Dün de dünyanın en yüksek gökdeleni olan Dubai'deki Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtılmış ve İstiklal Marşı dinletilmişti. Gökdelenin üzerine ayrıca Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.