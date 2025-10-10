İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8274
  • EURO
    48,4219
  • ALTIN
    5376.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Düzce, Ordu, Gümüşhane ve Samsun'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bölge 'riskli alan' ilan edildi.

AA10 Ekim 2025 Cuma 11:53 - Güncelleme:
Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Düzce, Ordu ve Gümüşhane'de bulunan bazı taşınmazların, meydana gelen afetler nedeniyle hak sahibi afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Samsun'un Atakum ilçesindeki bazı taşınmazların, Batı Çevre Yolu Projesi'nin gerçekleştirilmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırmasına karar verildi.

Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.

Öte yandan, Konya'nın Beyşehir ilçesi İçerişehir Mahallesi'ndeki bölge "riskli alan" ilan edildi. Bu yerin krokisi, sınır ve koordinatları da Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer aldı.

Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.