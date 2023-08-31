İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6595
  • EURO
    29,0471
  • ALTIN
    1667.36
  • BIST100
    7951.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Acele Kamulaştırma Zeytinburnu'nda Kentsel Dönüşümü hızlandı
Güncel

Acele Kamulaştırma Zeytinburnu'nda Kentsel Dönüşümü hızlandı

Zeytinburnu'nda çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırma yapılıyor.

IHA31 Ağustos 2023 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
Acele Kamulaştırma Zeytinburnu'nda Kentsel Dönüşümü hızlandı
ABONE OL

Olası İstanbul depremine karşı yapıların dayanıklı hale getirilmesi için Zeytinburnu'nda çalışmalar sürüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul'da yapıların olası bir depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için Zeytinburnu'nda çalışmalar sürüyor. Deprem açısından riskli alanların kamulaştırılma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu çerçevede Zeytinburnu'nda çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırma yapılıyor.

MEVCUT 122 YAPIDA YERİNDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Karar ile 20 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii'ndeki tüm yapılar kentsel dönüşüm çerçevesinde yenileniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar ile malikler anlaşma sağladı. Söz konusu bölgede Zeytinburnu Belediyesi'ne yapılarda yıkım işlemi başladı. Mevcut olan 122 yapıda 334 konut, 106 iş yerinde dönüşüm başladı.

  • Zeytinburnu kamulaştırma
  • imar aykırı yapılar
  • sağlıklı yaşam alanları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.