Aci Ailesi'nden gelinlerine dava

İstanbul Kemerburgaz'da geçen yıl Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un arabayla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşiyle ailesi mahkemelik oldu.

İki taraf arasındaki ilk kriz, Şükriye Aci'nin 20 milyon TL ve 2 daire karşılığında firari anne-oğul dahil 4 şüpheli hakkındaki şikayetlerini geri çekmesiyle çıkmıştı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gelinlerini ihanetle suçlayan Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, Şükriye Aci'nin şimdi de 2 yaşındaki torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla dava açtı.İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Aci çifti, dava dilekçesinde gelinleri Şükriye Aci'nin televizyon kanallarına çıkarak oğlunu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini söylediğini anlattı.

ÇOCUĞA DA CEZA

Ailenin avukatı, şöyle konuştu: Müvekkillerin torunlarını görememesi kabul edilemez. Torunlarının yaşları itibarıyla psikolojik gelişim sürecinde oldukları göz önüne alındığında, mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz. Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerimin, küçük torunlarıyla kişisel ilişki tesisi sağlanmasını istiyoruz.

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