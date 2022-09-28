İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na gelen Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir video yayımladı. Videoda İmamoğlu'nun söz ettikleri ile İstanbul'un başına gelenler kıyaslandı.



EKREM İMAMOĞLU YÖNETİMİNDEKİ İBB, İSTABUL'U NEREYE GÖTÜRDÜ?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun, "Milyonlarca İstanbullu hem biliyor, hem de bizzat görüyor! İşte CHP'li İBB'nin 3 yılda İstanbullulara yaşattıkları..." sözleriyle sosyal medyadan paylaştığı videoda, şehirdeki birçok sorundan kesitler paylaşıldı.

Peki İmamoğlu ne dedi, gerçekte ne oldu?

"GEREK YOK BÖYLE BİR YATIRIMA"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' Töreni düzenleyerek iptal etmişti. İBB Başkanı İmamoğlu bu programdaki konuşmasında, "Yarın bir Temel Atmama Töreni'm var gerçekten. Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihale çıkılmış, teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de o Eyüpsultan'ın devamında ilçenin sınırları ilçesinde, Haliç'in o güzel doğasını bütünleyen, 130 bin m2'lik alanı kapsayan, 70 bin metreye yakınlık kısmı orman olan bir arazide bir artıma tesisi. Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde, bir katrilyondan bahsediyorum yani. Arazi değeriyle beraber 1,5 milyarı aşan bir proje. Ekonomik sıkıntı vesaire bir kenara, durdurduk. Birçok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarıma araştırma yaptırıyoruz. Gerek yok böyle bir yatırıma, böyle bir arıtma tesisine gerek yok, 1,5 milyar" dedi.

İmamoğlu, Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek, "temel atmama" programı düzenlemişti. AK Parti döneminde planlanan bu proje Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük kapasiteli membran tesisi olacak ve atıksuyu içilebilir seviyeye getirme teknolojiye sahipti.

"KAR BİRDEN BASTIRIYOR"

Yoğun kar yağışı ile mücadelede yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca vatandaşı mağdur etti. Özellikle metro ve metrobüslerde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle adeta izdiham yaşandı.

İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz

İmamoğlu, kar yağışı sonrası kapanan yollar ve kaldırımlarla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu: Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz.

İmamoğlu neredeydi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.

"İSTANBUL'UN ULAŞIM SORUNU YOK"

Göreve geldikleri 2019'dan bu yana İETT araçlarının bakım-onarımını yaptırmayan İBB, metrobüsleri de işletemez hale geldi. Yolda kalan, yangın çıkan, bozulan metrobüslere çare arayan İBB, 160 yeni metrobüs aldığını açıkladı. Ancak onun altından da 'kıyak' çıktı. 160 metrobüsten 60'ının, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Akia Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'den alındığı ortaya çıktı.

70 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEKTİ, BETON DÖKTÜ

Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı toprak dökülerek kapatıldı. Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımı durduruldu. Proje hayata geçirilseydi 70 dakikalık yol 5 dakikaya düşecekti. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, temel atmama töreni yapılarak iptal edildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları yapılmadı. (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptı.) Altunizade-Çamlıca Metrosu'nun yapımı durduruldu. (Ulaştırma Bakanlığı devraldı.)

YEŞİL KATLİAM

2600 stat büyüklüğünde 15 yeni yaşam vadisi vaat eden İBB, 100 bin ağaç hedefledi, 34 binini dikti. Çırağan Sarayı Caddesi'ndeki asırlık çınarları kesti, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolundaki dikey bahçeleri kaldırdı. Otoban kenarlarındaki yeşil alanlar kaderine terk edildi. AK Parti döneminde yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı projesini kendi yapmış gibi açtı.

REKLAMA 849 MİLYON TL AYIRDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapma sözünü unuttu. Reklama ayırdığı bütçe 'Deprem ve Kentsel Dönüşüm' bütçesine ayırdığı bütçeyi geçti. İBB yönetimi 2022 yılında reklama 849 milyon TL ayırdı. Deprem ve Kentsel Dönüşüm için ise 492 milyon TL ayırdı.

İSRAF VURGUSUNA İHALE İSPATI

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana binlerce araç kiralamasına rağmen doymayan İBB yönetimi, yeni bir ihale daha açtı. EKAP üzerinden yayınlanan ilana göre İBB, 23 Kasım 2021 tarihinde 146 adet araç kiralamak için 38 milyon TL bedelle ihaleye çıktı.

Star Gazetesi