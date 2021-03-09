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Acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

İstanbul'da dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu.

AA09 Mart 2021 Salı 07:13 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 07:13
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İstanbul Çekmeköy'de, dün öğle saatlerinde kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cesetlerine ulaşıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, dün öğle saatlerinde kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarına başladı.

Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini buldu.

Cesetlerin bulunmasının ardından, aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sürüyor.

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