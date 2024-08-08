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  • Acı olay... Baraj gölüne giren 5 kişi gözden kayboldu! 3 Kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Acı olay... Baraj gölüne giren 5 kişi gözden kayboldu! 3 Kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi için çalışmalar devam ediyor.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Acı olay... Baraj gölüne giren 5 kişi gözden kayboldu! 3 Kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 ile 18 yaşları arasındaki 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi.

Göle girenlerden 3'ünün cansız bedenlerinin AFAD ekiplerince sudan çıkarıldığını belirten Çakır, "Bu gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerine gidiyor." dedi.

Baraj ve göletlere girilmemesi konusunda Valiliğin internet sitesinde yasaklama kararının bulunduğunu belirten Çakır, yüzme bilmeyen gençlerin ve çocukların suya girmemeleri gerektiğini dile getirdi.

  • Alparslan 1 Baraj Gölü
  • boğulma

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