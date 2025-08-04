Acı olay: Gölete giren iki çocuk boğuldu

Yaylabağı beldesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren Ali Ayaz Kaya (11) ile Muhammed Emin Öztürk (11), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hastanede işlemleri tamamlanan iki çocuğun cenazesi, ailelerine teslim edildi.

Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen iki çocuğun cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Büyük üzüntü yaşayan Kaya ve Öztürk aileleri, burada taziyeleri kabul etti.

