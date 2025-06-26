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Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

İzmir'de bir kişi taksi durağında fenalaşan arkadaşına müdahale etmek istediği sırada kalp krizi geçirdi. İki arkadaş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

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İstasyon Taksi Durağı sorumlusu 75 yaşındaki Zeki Aldemir, 22 Haziran'da durağın önünde fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden taksi şoförü Ercan Kiremitçiler (58), mesai arkadaşının yanına giderek yardım etmek istedi.

Bu sırada fenalaşan Kiremitçiler de yere düştü.

Aldemir ve Kiremitçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen iki arkadaş, yaşamını yitirdi.

Olay, durağın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybeden Aldemir ve Kiremitçiler'e rahmet diledi.

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Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

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