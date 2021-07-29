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Acı olay: Yangınların arasında kalan genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangından motosikletiyle uzaklaşırken kaza yapan bir kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 22:01 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 22:01
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Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Öte yandan bölgedeki bazı oteller, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Havadan müdahalelere sabah saatlerinde devam edileceği bildirildi.

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