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Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 20:00'da izleyecilerin karşısına çıkacak olan Acı Tatlı Ekşi filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerinde ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin bulunduğu film romantik ve dram türünde olarak karşımıza çıkıyor. Senaryosunu Buğra Gülsoy'un yazdığı, Andaç Haznedaroğlu'nun yönettiği Acı Tatlı Ekşi filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak.

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Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtlaır merak ediliyor. Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 20:00'da izleyecilerin karşısına çıkacak olan Acı Tatlı Ekşi filmi hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Başrollerinde ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin bulunduğu film romantik ve dram türünde olarak karşımıza çıkıyor. Acı Tatlı Ekşi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Senaryosunu Buğra Gülsoy'un yazdığı, Andaç Haznedaroğlu'nun yönettiği Acı Tatlı Ekşi filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 

 
ACI TATLI EKŞİ KONUSU NEDİR? 
Acı Tatlı Ekşi filminin konusunda bir aşk hikayesi anlatılıyor. Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinçci) birbirine aşık 2 gençtir. 5 sene sonra buluşmak üzere ayrılık anlaşması yapan ikilinin yolları 5 yıl sonra yeniden kesişiyor. Gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okumasının hikayesi Acı Tatlı Ekşi filminde yer alıyor.
 
 
 

 
ACI TATLI EKŞİ FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Özge Özpirinçci (Duygu)
Buğra Gülsoy (Murat)
Yusuf Akgün (Alper)
Gözde Türkpençe (Eliz)
Osman Alkaş (Hakan)
Füsun Demirel (Murat'ın Annesi)
Rahmi Dilligil (Murat'ın Babası)

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