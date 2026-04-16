Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından derin bir yasa büründü.

Masum öğrencilerin hedef alındığı bu menfur iki olay, toplumun her kesiminden büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Tüm Türkiye okul saldırılarında yaralanan ve hayatını kaybeden canlarımız için yas tutarken kendi siyasi çıkarlarını her şeyden önce tutan güruh yine sahneye çıktı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yine Türkiye'nin yaşadığı acı üzerinden provokasyona kalkışan isimlerden biri oldu.

Tanal, "Okullarımızın güvenliği milli beka sorunudur" ifadelerini kullanarak okullarda polis bulunmamasını eleştirdi.

Ancak bu açıklama, geçmişte yaptığı çıkışlarla çeliştiği gerekçesiyle gündem oldu.

"POLİSİN YERİ SINIRLARDIR" DEMİŞTİ

Tanal'ın daha önce Gebze Teknik Üniversitesi için sarf ettiği, "Gebze Teknik Üniversitesi'nde polisin ne işi var. Polisin yeri sınırlardır." sözleri yeniden gündeme taşındı.

Aynı zihniyetin, Şehremini Anadolu Lisesi'nde polis bulunmasına da tepki gösterdiği hatırlatıldı.

CHP BUNU DA "ŞERİAT"A BAĞLADI!



Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç (@hikmetgenc): Alçaklığın sınırı yok.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ile Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Günün Manşeti" programında muhalefet medyasının okul saldırıları karşısındaki tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

Muhalefet medyasının olayları "siyasi polemik ve reyting kaygısıyla" ele aldığı belirtilirken bu yaklaşımın toplumsal faydadan uzak olduğu vurgulandı.

Başkan Erdoğan'ın taziye mesajında yer alan "olayın siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi" yönündeki çağrısı da hatırlatıldı.

"BU KAFAYI YUTTURABİLECEĞİ BİR KESİM VAR BU ADAMLARDA"

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç muhalefet medyasına sert tepki göstererek, "Cumhuriyet ve hatta ve diğer türevleri Sözcü gazetesi Halk TV dahil. Bir acıdan bak bir acıdan herhangi yaşanmış bir olaydan bu kaza da olabilir. Deprem olabilir. Böyle menfur bir saldırı olabilir. Efendim çok katmanlı gene bir tartışma konusu açılabilir. Sorunlar tartışılır. Dünyada suçu sıfırlayamazsın. Bunu unutalım unutmayalım değil mi? Evet evet. Çocuklar çok çok laikim. Çok çağdaşım değil mi? Çok aşırı laikim ya. Süper laikim ben. Nedir yani? İki tane benek kanadı var bende. Ben suç işleyemiyorum. Bu kafayı yutturabileceği bir kesim var bu adamlarda. Yutturabileceği bir kesim var mı? Var." dedi.