İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0468
  • EURO
    20,6774
  • ALTIN
    1221.58
  • BIST100
    5061.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Acı üzerinden siyaset yaptılar... CHP'den depremzedelere pes dedirten şart: Ya bize ya HDP'ye üye olun
Güncel

Acı üzerinden siyaset yaptılar... CHP'den depremzedelere pes dedirten şart: Ya bize ya HDP'ye üye olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk iftarını bugün deprem bölgesindeki Kahramanmaraş'ta yaptı. Depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir vatandaş başından geçen bir olayı anlattı. Yakınlarından birçoğunu depremde kaybettiğini belirten bir depremzede CHP'lilerin kendisine konteyner alabilmesi için CHP ya da HDP'ye üye olma şartı sunduklarını söyledi. Deprem bölgesinde acı üzerinden siyaset yapan CHP'ya cevap veren depremzede, ''Ben sizin gibi vatansızlara üye olmam. O konteynerleri da istemiyorum.' dedi.

23 Mart 2023 Perşembe 22:12 - Güncelleme:
Acı üzerinden siyaset yaptılar... CHP'den depremzedelere pes dedirten şart: Ya bize ya HDP'ye üye olun
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan'ın ilk gününde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'a giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

ŞOKE EDEN SÖZLER: KONTEYNER İÇİN CHP YA DA HDP'YE ÜYE OL

Kahramanmaraş'taki depremzede vatandaşlardan biri, bölgeyi ziyaret eden Başkan Erdoğan'ın yanına gelerek CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un, çadır ve konteyner isteyen depremzede vatandaşlardan HDP ya da CHP'ye üye olunması şartı koştuğunu söyledi.

"ALİ ÖZTUNÇ DA ORADAYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tutarak yaşadığı zulmü anlatan depremzede vatandaş, "Ben çadıra geldim. Ali Öztunç da oradaydı. Dedim ki bize çadır ver. Tamam dedi. Yanındakilere iki çadır derhal götürün, kurun dedi. O kişi de öğrendim büyük biriymiş. Bekledim, bekledim çadırları kendi çevresine dağıtıyorlar. Vermediler. Dedim ki ne oldu? Bir dahaki sefere çadır kalmadı dedi. Sonrasında çektim gittim. İki gün sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç beni aradı. Dedi ki 'Ben sana istediğin kadar konteyner gönderiyorum. Şu an nerede oturuyorsan bana at gönderiyorum.' dedi. Sonrasında ben anlamadığım için oğluma konum atmasını söyledim. Çocuk gitmiş beklemiş demişler ki 'Siz bu adama nasıl konteyner verirsiniz? Bu adam bize ters bir adam.' şeklinde konuştu.

"CANIMI VERİRİM SİZİN GİBİ VATANSIZLARA ÜYE OLMAM"

Bir türlü çadır isteğine karşılık bulamadığını aktaran depremzede vatandaş, "Öğlen oldu, akşam oldu bekledim hala çadır yok. Telefon ettim ne oldu bizim konteyner işi dedim. Bana, 'Sana konteyner vermek için İl Başkanı bile karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor. Sana konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın' dediler. Ben canımı veririm, ne vatanımı ne bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara ne de üye olurum. O konteynerları da istemiyorum. Siz verecektiniz 2 çadır devletim gönderdi 10 çadır gönderdi. TIR ile gıda, odun, kömür gönderdi. Sizin hiçbir şeyinize ihtiyacım yok. Kapatın bir daha da beni aramayın dedim. " diyerek yaşadığı zor durumu açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.