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Açığa alınan ''Maseratili polis''in yalanı ortaya çıktı! Bakanlık para cezası kesti

Eşine ait Maserati otomobille trafikte seyrederken bir avukatla tartışan ve tartıştığı avukatın bacağını kıran polis memuru hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Açığa alınan 'Maseratili polis'in eşinin 'Bakanlık onaylı zayıflama çayı satarak serveti edindik' sözü yalan çıktı. Tarım Bakanlığı'nın çaya 114 bin lira ceza kestiği ve reklamlarını durdurduğu öğrenildi.

sabah2 Temmuz 2023 Pazar 07:51 - Güncelleme:
Açığa alınan ''Maseratili polis''in yalanı ortaya çıktı! Bakanlık para cezası kesti
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Manisa'dan İstanbul'a dönmekten olan avukat Fatih Uzun'un trafikte yaşanan tartışma sırasında polis Hüseyin Tayfun Üçgül tarafından bacağı iki yerden kırıldı. Olayın ardından polis Üçgül'ün kullandığı 8.5 milyon lira değerindeki Maserati marka otomobil Türkiye'nin gündemine oturdu.

BAKANLIK PARA CEZASI KESTİ

Sabah'ın haberine göre; Zayıflama çayı satarak bu serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi Özlem Üçgül, üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 işyeri ve 2 de otomobilin olduğunu açıkladı. Üçgül, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, "Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir" dedi. Ancak Üçgül'ün 'Bakanlık onaylı' diyerek sattığı çaylara Ticaret ve Orman Bakanlığı tarafından 114 bin 326 TL para cezası ve reklamlarını durdurma cezası verildiği ortaya çıktı.

POLİS AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede polis Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Muğla'nın Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül'ün 6 yıl 10 ay hapsi istendi. Olayın ardından Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre Üçgül'ün göreve iade olup olmayacağı belli olacak.

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