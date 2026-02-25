Açık Görüş'te çarpıcı değerlendirme: Türkiye aslında terör de dahil, bütün vesayetçi yapılardan kurtuluyor

Açık Görüş programında iç ve dış politikadaki son gelişmeler ve kamuoyunda tartışılan konular detaylı biçimde ele alındı.

"28 ŞUBATÇI ZİHNİYETİN HORTLAMASI VESAYET SİSTEMATİĞİNİN BİR GÖSTERGESİ"

SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, "Daha büyük pencereden baktığınızda, terörde 28 Şubatçı zihniyetin hortlaması birçok hususta vesayet sistematiğinin bir göstergesidir. Türkiye aslında terör de dahil, bütün vesayetçi yapılardan kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE



TERÖRLE MÜCADELEDE 2015 SONRASI BAŞARI

Alabarda, vesayetçi yapılarla mücadelede gelinen noktayı vurgulayarak, "Biz bugüne, hükümetin özellikle 2015'ten sonra yürüttüğü terörle mücadelenin sonuçları sayesinde geldik." dedi.

AÇIK GÖRÜŞ'ÜN BU HAFTAKİ KONUKLARI

Dumlupınar Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Cantürk Caner, Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak, SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda